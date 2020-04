Attenzione agli esami presentati come scientifici e affidabili per la ricerca nel sangue degli anticorpi contro il Covid-19. In realtà si tratta di test non validati scientificamente che nulla possono dire per quanto riguarda la diagnosi della malattia, lo afferma il presidente dell'Ordine dei Medici di Udine Maurizio Rocco. In una nota l'Ordine mette in guardia i cittadini sul crescente numero di proposte, anche in Friuli, da parte di strutture sanitarie che attraverso pubblicità propongono test con l'obiettivo di trovare l'infezione, attraverso il prelievo sanguigno. Questi test, ribadiscono i medici di non hanno alcun valore a scopo diagnostico, hanno per ora, un qualche valore solo in campo epidemiologico. L'unico metodo in grado di rilevare la presenza del virus, ricordano, è quello fondato sui tamponi naso-faringei. Il tampone, da ripetere fra l'altro, per scongiurare il rischio di falsi negativi - precisano - resta quindi attualmente l'unico strumento attendibile per individuare i soggetti asintomatici. Si sa - concludono - che un veicolo importante della trasmissione della malattia sono gli asintomatici la cui identificazione deve essere effettuata all'interno di un percorso controllato dalle Istituzioni regionali e nazionali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA