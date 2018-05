Dalle aule scolastiche ai parchi ecco le zone più sensibili in città

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PUNTI SENSIBILIPORDENONE Procurarsi della droga non è poi così difficile. Basta conoscere il giro giusto, i posti giusti e avere qualche soldo in tasca. E il gioco è fatto.GLI INTERVENTIIl blitz della polizia all'Isis Zanussi di via Molinari, che aveva portato al rinvenimento e al sequestro di oltre 150 grammi di marijuana nelle disponibilità di una decina di studenti, risale allo scorso ottobre. Così come risale al mese scorso l'altro blitz, quello avvenuto al parco Querini, vicino alla stazione ferroviaria: in quel caso una ventina di...