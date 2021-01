IL MAXI PIANO

PORDENONE Sessantuno milioni dalla Regione nel prossimo triennio a favore dell'edilizia scolastica del Friuli occidentale. Ai quali si sommano quasi 9 milioni che arriveranno dal ministero. E ulteriori 4,8 milioni che costituiscono l'eredità finanziaria della Uti del Noncello. È un autentico tesoretto quello che la Regione (gestirà direttamente i bandi per le scuole dell'infanzia, elementari e medie) l'Edr (il nuovo Ente di decentramento regionale nato nel luglio 2020 che avrà la competenza sulle superiori) dovranno gestire da quest'anno e fino al 2023. I quattrini messi a disposizione serviranno per l'adeguamento sismico e i miglioramento energetico di molte scuole del territorio provinciale. Una parte dei finanziamenti sono destinati alla città di Pordenone. Dove sorgeranno due nuove scuole. I nuovi istituti sono previsti nel polo scolastico di via Interna e nel quartiere del Sacro Cuore. La prima scuola a nascere - il progetto è già in fase avanzata e nei prossimi mesi si arriverà all'assegnazione del lavori e all'apertura del cantiere - è prevista in via Interna.

NUOVI ISTITUTI

La scuola, il costo previsto si aggira sugli otto milioni, avrà l'obiettivo di fungere da istituto polmone. Ospiterà cioé, volta per volta, gli studenti degli altri istituti in cui partiranno i cantieri per i lavori di adeguamento previsti dal programma triennale. Un edificio completamente nuovo che consentirà di evitare soluzioni tampone o prefabbricati quando sarà necessario intervenire su ciascun edificio scolastico. La seconda scuola - siamo al progetto preliminare perciò avrà tempi di realizzazione più lunghi, probabilmente nel 2022 - nascerà in via Poffabro, nel quartiere del Sacro Cuore. Dieci milioni di euro il costo: sarà presto ammortizzato in quanto l'istituto eviterà gli attuali affitti (di circa 400 mila euro l'anno) che vengono pagati per gli istituti. «Questo piano - ha detto il sindaco Alessandro Ciriani (in foto), ringraziando gli assessori regionali Pizzimenti e Rosolen che ieri hanno illustrato il maxi-piano per l'intero territorio provinciale - è frutto di una collaborazione con la Regione che ha prodotto ottimi risultati, penso per esempio anche alla scuola Lozer di Torre. Alle due nuove scuole, che restituiscono una autonomia di gestione scolastica sul territorio attraverso l'Edr, si aggiunge anche il progetto di ristrutturazione e adeguamento del teatro Concordia. Complessivamente il pacchetto di finanziamenti per le scuole di Pordenone è di circa 26 milioni, non si tratta di treni che passano tutti i giorni».

GLI ASSESSORI

«Con questo piano triennale - sottolinea Alessia Rosolen - recuperiamo anche quello che con le precedenti Uti non si era fatto. Inoltre vanno aggiunti i 19 milioni già stanziati sulla connettività digitale delle scuole». «Si tratta di fondi - afferma Graziano Pizzimenti - che metteranno in sicurezza, anche sismica, gli edifici dove studiano i nostri ragazzi. Sono ben 66 gli istituti interessati nel pordenonese».

d.l.

