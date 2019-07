Dai furti di skateboard alla droga espulso giovane della Costa d'Avorio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Ventiquattro anni, originario della Costa d'Avorio e senza alcun lavoro, da quando è a Pordenone ha inanellato una serie di denunce: si va dal furto di skateboard, portati via ai ragazzini che giocona per strada con la scusa di mostrar loro come si usa, fino alla detenzione di sostanza stupefacente. Il caso di N.K. la scorsa settimana è stato nuovamente segnalato alla Questura di Pordenone. Il giovane si era imbattuto in un controllo ed era stato trovato nuovamente in possesso di droga. La sua posizione è stata valutata dall'Ufficio...