CONTRADA MAGGIORE

PORDENONE L'ultima tappa della riqualificazione di corso Vittorio Emanuele sarà la sistemazione di un'opera di Bruno Lucchi, l'artista che già lo scorso anno era stato scelto per collocare 28 dei suoi lavori in altrettanti punti della città. Il Comune ha infatti deciso di acquistare una sua scultura, dal titolo Equilibri+muro, realizzata in bronzo e corten, con funzione ornamentale e di arredo del centro. L'acquisto, al prezzo di 31.900 euro, è finanziato per 22.920 con il contributo Pisus, ottenuto per la riqualificazione dell'area e per la parte restante con avanzo da vincoli dell'ente.

PALESTRA GALLINI

Approvato poi dalla Giunta il progetto dei lavori di realizzazione, all'interno dell'ambito sportivo della palestra Franco Gallini di via Ungaresca, di due campi da beach volley, e della posa di una pressostruttura a copertura del campo di calcetto. L'istanza è stata presentata dall'Associazione sportiva dilettantistica Insieme per Pordenone, che ha in gestione l'impianto. La spesa per la realizzazione dei lavori, di 85mila euro, è totalmente a carico dell'associazione.

REGOLAMENTO ACUSTICO

Integrazione al Regolamento acustico per le partite del Pordenone. É stata decisa per l'area interessata dalla trasmissione delle partite del Pordenone Calcio al Centro commerciale all'ingrosso, dove l'associazione Fuoristrada club 4x4 ha attrezzato uno spazio con uno schermo per la visione dei film in modalità drive in e che, collocando le sedie al posto delle auto, potrà essere destinata anche alla visione delle partite.

MANUTENZIONE VIABILITÀ

Il Comune chiede poi il contributo regionale per due interventi di manutenzione straordinaria: uno riguarda il camminamento del Castello di Torre (con la sostituzione del piano di calpestio in tavole di legno con un nuovo tavolato in materiale plastico), l'altro l'asfaltatura di vicolo Molinari, per una spesa complessiva di 72mila euro. Il Comune è stato chiamato in causa per il risarcimento danni in seguito a una caduta avvenuta il 3 novembe del 2018 lungo il marciapiede in via dell'Essiccatoio, ai Cappuccini. È stato invece riconosciuto un risarcimento danni, per un importo di 170 euro, a un altro cittadino, per i danni subiti da un automezzo in un incidente avvenuto il 23 luglio nel parcheggio retrostante la Biblioteca civica di piazza XX Settembre, a causa di una lamiera sporgente. (l.z.)

