Consiglio, Tirelli promuove la manovra estiva di bilancio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IN CONSIGLIOPORDENONE Equilibri di bilancio all'esame del consiglio comunale in programma oggi alle 17, che sarà chiamato a deliberare anche su una variazione di bilancio, sull'aggiornamento del Piano biennale delle acquisizioni di beni e servizi, sulla partecipazione del Comune all'associazione Istituzione musicale e sinfonica del Friuli Venezia Giulia e su progetto di fattibilità e variante per la realizzazione del nuovo parcheggio di viale Dante. «Anche il Comune arriva con la sua manovra estiva di bilancio per complessivi un milione...