IL BOLLETTINO

PORDENONE Resta stabile rispetto a mercoledì il tasso di contagio in Friuli Venezia Giulia. Il valore è del 6,6 per cento sui tamponi, in linea con la rilevazione precedente. Il bilancio tiene conto sia dei test rapidi che degli esami molecolari classici. In 24 ore sono stati trovati 657 nuovi casi positivi al Coronavirus, 504 da molecolare e 153 da test rapido antigenico. I totalmente guariti sono 46.928, i clinicamente guariti salgono a 1.411, mentre diminuiscono le persone in isolamento che oggi risultano essere 11.441. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 62.702 persone con la seguente suddivisione territoriale: 12.778 a Trieste, 27.557 a Udine, 13.963 a Pordenone, 7.625 a Gorizia e 779 da fuori regione. Netto calo dei ricoveri in Area medica nelle ultime 24 ore: nei reparti Covid ci sono 13 pazienti in meno (680 in totale), mentre in Terapia intensiva le persone in cura per il Covid sono 59, una in più di mercoledì.

I DECESSI

Ventisei i morti registrati ieri dalla Protezione civile del Fvg, ma nel bilancio rientra anche un decesso del 23 dicembre. Sei vittime in provincia di Pordenone. Ad Arba è morta l'85enne Bruna Rigutto, mentre a Prata non ce l'ha fatta il 73enne Paolo Tonel. Azzano Decimo piange un uomo di 77 anni, mentre in città sono morti un uomo di 67 anni (deceduto a domicilio il 18 gennaio) e uno di 89 anni in ospedale. Infine addio a una 88enne di San Vito, Petra Paula Torres, morta in Rsa a Maniago.

IL RESOCONTO

Nel dettaglio dei dati sul Covid-19 in Friuli Venezia Giulia, nel settore delle residenze per anziani sono stati rilevati 64 casi di positività tra le persone ospitate nelle strutture regionali, mentre gli operatori sanitari risultati contagiati all'interno delle stesse strutture sono in totale 9. Lo comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Sul fronte del Sistema sanitario regionale, da registrare nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale le positività al Covid di un amministrativo, due terapisti della riabilitazione, un tecnico di laboratorio, sei infermieri, un medico e quattro operatori socio sanitari; nell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina di un tecnico radiologo, tre infermieri e un operatore socio sanitario; nell'Azienda sanitaria del Friuli occidentale, di un terapista della riabilitazione, due infermieri, 1 medico e tre operatori socio sanitari; al Cro di un infermiere e al Burlo di un infermiere.

M.A.

