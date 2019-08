Carrefour Alle donne in gravidanza la spesa a casa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INIZIATIVAPORDENONE Anche a Pordenone e provincia è arrivato il servizio di Carrefour Italia che, nell'ambito del programma Act for Food, ha attivato per le donne in gravidanza e i neogenitori la possibilità di usufruire della consegna a domicilio gratuita della spesa online su carrefour.it, indipendentemente dall'importo totale degli ordini. Il vantaggio sarà attivo fino al compimento del primo anno del bambino. I dati Istat sul calo delle nascite in Italia parlano molto chiaramente: mai così poche nascite dall'Unità del nostro paese....