«Boicottiamo il commissario»

LA BATTAGLIAPORDENONE Sarà pronto in una decina di giorni il ricorso contro il nuovo decreto ministeriale che accorpa la Camera di commercio di Pordenone con quella di Udine. E pochi giorni di tempo e un'unica seduta ha anche la Giunta regionale, prima di fare le valigie, per decidere se associarsi all'iniziativa. Intanto, poiché l'iter per l'accorpamento non si ferma, le categorie provano a boicottare l'arrivo del commissario ad acta Maria Lucia Pilutti, che sarà domani a Pordenone per discutere alcuni aspetti del percorso di unificazione....