Assunzioni bloccate e tagli, ospedali al collasso

LA PROTESTAPORDENONE Niente nuove assunzioni e un taglio dell'1 per cento ai costi del personale che, per il momento, nelle Regioni a statuto speciale come il Friuli Venezia Giulia appare confermato. Il risultato, denuncia la Cgil, sono tutta una serie di carenze che colpiscono gli utenti della sanità pubblica, dalle lunghe liste d'attesa alla carenza di medici di base, dal congestionamento dei punti di pronto soccorso agli annosi problemi dei Consultori e della neuropsichiatria infantile. L'allarme è stato lanciato ieri mattina da Cgil, Fp...