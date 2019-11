Assegnati i lavori per il nuovo viale: il via nel 2020

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Sono stati assegnati i lavori di riqualificazione di viale Marconi. Li effettuerà la ditta Lorenzon di Azzano Decimo. Lo ha reso noto il Comune. La chiusura dell'asta e la conseguente apertura ufficiale delle buste è stata effettuata giovedì scorso. Come già annunciato, però, il cantiere non prenderà il via nell'anno in corso. Si aspetterà i primi giorni del 2020, in modo tale da non intasare la città durante il periodo natalizio. Chiudere anche solo una corsia di viale Marconi sarà una sfida anche in tempo di pace, figurarsi nel...