Ammanchi nei condomini In subbuglio 50 palazzi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL BUCOPORDENONE Un buco di oltre 50 mila euro per fatture luce e gas non pagate e decine di famiglie al freddo. È quanto accaduto a un condominio di via Montereale, a causa di una presunta inadempienza da parte della amministratrice di condominio che ha messo in ginocchio anche altri palazzi del centro. Quello di via Montereale è soltanto uno dei tanti casi che in queste ore stanno venendo a galla: l'allarme si sta estendendo a macchia d'olio nel cuore della città così come in periferia, perché la professionista, conosciuta come persona...