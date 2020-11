Hanno dato tutti esito negativo i test rapidi eseguiti nel pomeriggio di venerdì scorso al personale scolastico e agli alunni della primaria Marconi e della secondaria di primo grado Fermi di Boara Pisani. Le due scuole erano state chiuse martedì con ordinanza del sindaco Luca Pescarin a seguito di alcuni casi di covid emersi in una classe della scuola secondaria di primo grado: sindaco e dirigente scolastica avevano convenuto di dover procedere con la massima prudenza. Per questo avevano chiesto all'Ulss5 Polesana di effettuare uno screening generale, disponendo la chiusura delle scuole (che condividono lo stesso edificio) fino a quando non fossero stati pronti i risultati. Ora che i test hanno scongiurato la diffusione del contagio, le scuole di Boara sono pronte a riaprire i battenti. «Da lunedì riprenderanno le lezioni, insieme a tutti i servizi scolastici: mensa, trasporto, prescuola e doposcuola annuncia Pescarin Siamo davvero contentissimi di questo risultato. Un grazie doveroso va all'Ulss 5 per la rapidità con cui ha risposto alla nostra richiesta di effettuare lo screening. Ciò dimostra che le istituzioni funzionano. E un grande grazie va anche alla Protezione Civile, presente per garantire le condizioni di sicurezza». I consiglieri di opposizione Tiziano Veronese, Egle Boato e Marcello Cezza, che hanno seguito con una certa perplessità la vicenda, commentano: «Bene il risultato, ma continuano a credere che la chiusura disposta in tutta fretta sia stata una misura un po' eccessiva. Un eccesso di zelo che ha causato qualche difficoltà alle famiglie. Resta poi il dubbio sul perché negli altri plessi dell'istituto, come a Stanghella, non si proceda in modo analogo, ma si mettano in quarantena solo le classi con eventuali positivi».

Camilla Bovo

