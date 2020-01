Cos'è la 104? La legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate disciplina le agevolazioni riconosciute ai lavoratori affetti da disabilità grave e ai familiari che assistono una persona con handicap in situazione di gravità. I permessi retribuiti possono essere richiesti al proprio datore di lavoro, pubblico o privato e si traducono, per il lavoratore disabile, in tre giorni di riposo al mese anche frazionabili in ore o, in alternativa, in riposi giornalieri di una o due ore. Stessa cosa vale per chi assiste un familiare.

Anche in assenza di una specifica norma sul preavviso, qualora i permessi siano richiesti tempestivamente al datore di lavoro, questi non può legittimamente rifiutarli; il concetto di tempestività dev'essere concretamente determinato avendo riguardo sia per le necessità del lavoratore sia per le necessità tecnico-amministrative del datore di lavoro.

Per poter beneficiare delle agevolazioni previste dalla legge 104, è necessario presentare è necessario che la disabilità risulti dall'apposito verbale compilato a cura dell'Inps. È possibile anche usufruire dell'aspettativa retribuita per un massimo di due anni che implica però una riduzione dello stipendio.

