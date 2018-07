Trapianti, Ricerca e campus a Padova est

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I REPARTIPADOVA Solo la parte burocratica porterà quasi cinque anni. Ci vogliono 18 mesi per la gara europea di progettazione e altri 18 per la gara di affidamento dei lavori. Poi almeno cinque anni per la costruzione. Al netto dei ricorsi. A essere ottimisti finiranno nel 2023.I pilastri del nuovo ospedale che vedrà liberata tutta l'area delle cliniche per fare il Parco delle Mura, saranno la nuova Pediatria (già in progetto) con la nuova ginecologia, ovvero l'ospedale della mamma e del bambino. Poi il policlinico che è stato recentemente...