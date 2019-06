CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TEOLO ANZIANA SALVATADAI POMPIERI(e.g.) Scivola in bagno, si frattura un femore e resta incastrata fra due sanitari. E' stato necessario l'intervento dei Vigili del fuoco delle Terme per liberarla dalla sua scomodissima posizione e consentire al 118 di prestarle le prime cure. E' accaduto ieri a una 93enne residente a Teolo, in via Montanina. Attorno alle 8,30 la poveretta, che deambula con difficoltà, ha improvvisamente perso l'equilibrio ed è caduta sul pavimento, rimanendo bloccata fra il water e il bidet. Le grida della donna, a causa...