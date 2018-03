Stazione, dopo 4 anni sottopasso pedonale per via Avanzo aperto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CANTIEREPADOVA Dopo quattro anni di attesa , ieri alle 15 è stato aperto al pubblico il sottopasso pedonale di via Avanzo in stazione ferroviaria.«Finisce un'odissea - ha detto l'assessore ai Lavori pubblici Andrea Micalizzi - Ora possiamo contare su un passaggio in sicurezza per i pedoni, mentre dalla prossima settimana verrà eliminato il semaforo pedonale. Finiscono così le code in via Avanzo. Grazie anche all'impegno di Rete ferroviaria italiana si chiude un cantiere che, per troppo tempo, ha reso difficile la viabilità in...