LE PROTESTEPADOVA Ogni sabato a oltranza, finché non verrà tolto l'obbligo. È la promessa del mondo dei No Green pass che vive sui social. E adesso che l'ora fatidica si avvicina la pressione aumenta. E proprio per questo motivo questa sera gli attivisti hanno promesso di radunarsi in piazza Duomo alle 19 per una fiaccolata di protesta. L'ennesima. Per questo raduno al momento non è stata richiesta nessuna autorizzazione in questura,...