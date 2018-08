Stadio, ospedale, ex Prandina, via Anelli: la città cambierà così

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE OPEREPADOVA Quattro grandi opere in meno di una settimana. Opere attese da anni e che porteranno su Padova una pioggia di milioni, circa 850 milioni di euro. Venerdì 27 luglio, ha ricevuto dall'Agenzia del Demanio le chiavi per la custodia della caserma Prandina. Martedì scorso, invece, a Venezia ha firmato con il Governatore Luca Zaia la cessione delle aree per realizzare a Padova est il nuovo ospedale. Il giorno dopo, come se non bastasse, è arrivata da Roma la conferma del finanziamento da 56 milioni di euro per la realizzazione della...