Sbanda in piena notte e si rovescia su un campo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SANTA GIUSTINA IN COLLESi è capottato nel campo dopo una serata con amici. È comunque fuori pericolo un trentanovenne di Santa Giustina in Colle. Incidente stradale l'altra notte alle 3 in via Fontane Bianche, nella frazione di Fratte. Un automobilista di 39 anni del posto, per cause ora al vaglio dei carabinieri della stazione di Trebaseleghe, in un tratto di rettilineo ha perso il controllo del mezzo finendo capottato in un campo che costeggia la strada. Alcuni automobilisti in transito vedendo l'auto incidentata hanno subito chiesto...