IL NODOPADOVA Due ore di incontro in videoconferenza. Da una parte il dg dell'Ulss Paolo Fortuna, dall'altra i sindacalisti di Cgil, Cisl e Uil. Due ore per esprimere una forte preoccupazione e per avanzare una perentoria richieste. Ieri pomeriggio i rappresentanti delle tre principali sigle sindacali hanno incontrato il numero uno dell'Azienda sanitaria mettendo sul tavolo questa posizione: «Se scatteranno le sospensioni per i sanitari No...