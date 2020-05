L'EVENTO

PADOVA Più 330 mila visualizzazioni, 50 relatori d'eccezione per oltre mille ore di video: è record per il primo «webival» del food, la seconda edizione del Salone dei Sapori in versione online a causa dell'emergenza Coronavirus. Sono oltre 20 mila gli utenti che si sono collegati da tutta Italia nelle ultime due settimane sulla piattaforma online www.salonesapori.it che ospita tutti gli interventi video dei grandi ospiti ed esperti del mondo food che si sono espressi sul tema della rigenerazione, payoff della manifestazione e parola chiave per raccontare la ripartenza post lockdown. Tra i relatori chef stellati, giornalisti, docenti universitari, esperti enogastronomi e del settore agroalimentare che tra talk, conferenze, webinar e show cooking, hanno parlato dell'educazione e dello spreco alimentare, della sostenibilità, della comunicazione e del marketing nel settore della ristorazione. Il festival è stato organizzato da Superfly Lab assieme all'associazione Veneto Suoni e Sapori. Il festival non ha tradito le aspettative di un'ampia community che da ogni regione d'Italia ha potuto così assistere gratuitamente agli interventi dei protagonisti che hanno portato l'eccellenza della cucina italiana nel mondo, assieme ai grandi esperti del settore, come Massimiliano Alajmo, Davide Oldani, Ernst Knam, Cristina Bowerman, Luigi Biasetto, Luca Mercalli, Antonia Klugmann, Oscar Farinetti, Andrea Segrè, Anna Maria Pellegrino e moltissimi altri. «Il successo dell'evento, pur in questa versione digitale, ha superato ogni più rosea aspettativa ha detto Antonio Bressa, assessore al Commercio -. È la dimostrazione che quando ci sono contenuti di qualità ed occasioni vere di crescita e formazione non c'è limite che tenga. Ringrazio gli organizzatori, con loro faremo tesoro di questa esperienza e delle potenzialità del web negli eventi anche quando torneremo fisicamente presenti nei meravigliosi luoghi dove l'iniziativa è nata». Tra i vari incontri ospitati dal Salone dei Sapori, uno in particolare riveste una certa importanza storica, quello che ha visto protagonista il mercato del Sotto il Salone di Padova - tra i più antichi d'Europa con i suoi 800 anni di storia - partecipare ad una tavola rotonda assieme ai più importanti mercati alimentari d'Italia: Mercato Albinelli di Modena, Mercato Centrale di Firenze e FICO di Bologna. In quest'ambito è stata ribadita la volontà di creare un network di eccellenze, iniziativa già precedentemente avviata dai due mercati storici, Sotto il Salone e Albinelli, attraverso un dialogo tra i sindaci delle rispettive città. L'obiettivo sarà quello di creare una rete di mercati storici. «Sono stato vicino sin dalla prima edizione ad una manifestazione che ritengo importante per la sua capacità di coniugare la valorizzazione delle bellezze architettoniche e culturali della città di Padova aggiunge Giuseppe Pan, assessore all'agricoltura del Veneto - con la promozione delle eccellenze enogastronomiche del territorio. Un progetto che pone al centro dell'attenzione i produttori e le aziende della nostra Regione e che ci auguriamo, dopo questa edizione in versione digitale, possa ritrovare il grande pubblico per coinvolgerlo in degustazioni e momenti esperienziali che sono il veicolo migliore per conoscere da vicino la qualità dei nostri prodotti e dei nostri vini».

Elisa Fais

