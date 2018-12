Rinascente, le commesse: «Boicottate gli acquisti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA MOBILITAZIONEPADOVA Continua la mobilitazione dei lavoratori e delle lavoratrici della Rinascente. Ieri mattina, dalle 10 alle 13 le dipendenti si sono dati appuntamento sul listòn per protestare contro la chiusura del mega store che abbasserà definitivamente le saracinesche il prossimo 15 febbraio. Durante l'assemblea sono stati distribuiti ai passanti dei volantini in cui si invitavano i padovani a non fare shopping alla Rinascente. Alle lavoratrici, assistite dalle sindacaliste di Filcams-Cgil e Fisascat-Cisl, si è aggiunto anche il...