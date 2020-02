(g.pip.) Un messaggio subacqueo per sostenere le attività dell'area dei colli euganei falcidiate dall'emergenza Coronavirus.

Umberto Pellizzari, apneista che ha stabilito record mondiali in tutte le discipline dell'apnea, ieri è sceso in fondo alla piscina Y-40 di Montegrotto Terme (poco distante da Vò) per lanciare un messaggio di vicinanza ad alberghi, locali e negozi della zona messe in seria difficoltà dall'emergenza Coronavirus. Lo sportivo ha esposto sott'acqua un cartello con la scritta «Niente paura» per esorcizzare il momento e per dire che le attività economiche sono pronte ad accogliere i turisti che nelle ultime ore hanno preferito disdire la propria prenotazione.

Oltre a Pellizzari, Y-40 (struttura che detiene il record mondiale di

piscina più profonda del mondo) ha ospitato anche Andrea Zuccari, che ha stabilito il nuovo record italiano no limits a -185 metri, e il giovane apneista padovano Antonio Mogavero.

«Vengo spesso ad Abano e Montegrotto sia per allenarmi sia per rilassarmi e di certo non ho smesso di farlo in questi giorni - ha detto Pellizzari - Bisogna tornare velocemente alla normalità, dobbiamo portare avanti le nostre abitudini e vivere con maggiore serenità. Superiamo l'emotività del momento e andiamo avanti».

