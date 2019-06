PALAZZO MORONI PADOVA C'è chi pensa ad un polo museale e chi vorrebbe una

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PALAZZO MORONIPADOVA C'è chi pensa ad un polo museale e chi vorrebbe una sede per le associazioni, chi immagina un ostello e chi sogna un asilo. Sono tante, e molto diverse tra loro, le idee dei padovani per il futuro della Prandina. Era gremita ieri pomeriggio la Sala Anziani del municipio per la riunione finale del percorso partecipato Agenda 21. È stato presentato al sindaco Sergio Giordani e al vicesindaco Arturo Lorenzoni il documento finale elaborato nelle riunioni bimensili, avviate lo scorso febbraio, alle quali hanno preso parte...