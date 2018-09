Nuova questura in via Anelli: il comune compra l'ex moschea

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PROGETTOPADOVA Il Comune acquista per 186mila euro l'ex moschea di via Anelli. Procede quindi l'iter che, entro la fine del 2019, porterà l'amministrazione all'acquisizione di tutte e sei le palazzine del complesso Serenissima, che saranno demolite per fare posto alla nuova questura. Martedì scorso il settore Patrimonio ha dato il via libera all'acquisto dei locali che, fino a gennaio del 2010, hanno ospitato la sala di preghiera gestita associazione islamica Rahma, che poi si è spostata in un capannone privato in via dell'Ippodromo...