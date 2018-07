Mps dice sì: decolla il piano per due ospedali da 1.800 posti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA SVOLTAPADOVA È andata. Padova sarà la sola città del Veneto ad avere un super policlinico per curare i casi ritenuti impossibili e un ospedale di comunità per i cittadini. Novecento posti letto ciascuno. Per quanto paradossale possa apparire è stato il cda di Monte dei Paschi di Siena a dare il via all'operazione, autorizzando ieri la propria società Capital service banca per le imprese spa alla cessione dei propri terreni a S. Lazzaro, nella zona confinante con la proprietà comunale. Terreni che sono indispensabili per raggiungere...