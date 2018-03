Mirò: in due giorni staccati 2.200 biglietti, boom di bambini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SORPRESAPADOVA Partenza con il botto per la mostra dedicata a Miró a Palazzo Zabarella: tra sabato e domenica, prime due giornate di apertura, i visitatori sono stati più 2200, un'affluenza mai vista. Soddisfatto, ovviamente, Federico Bano ma altrettanto il Ministro alla Cultura del Portogallo, Luís Filipe Castro Mendes, che in queste due prime giornate era presente, in visita prima ufficiale e poi privata, a Padova.«La mostra piace davvero moltissimo e piace anche la storia di questa straordinaria collezione mai prima esposta nel...