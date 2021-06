Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE CONSEGUENZEPADOVA Ma quanto risparmieranno i padovani grazie agli sconti sulla Tari decisi dalla giunta Giordani? Molto dipende dalle bollette che annualmente vengono corrisposte per la tassa sui rifiuti. Si può andare, infatti, da un risparmio che non supera i 3,5 euro all'anno per un single che vive in un piccolo appartamento, per arrivare ai quasi 1.500 euro per un supermercato. Per fare un raffronto però è necessario partire da un...