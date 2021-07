Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA TRASFERTAPADOVA Non ha neanche provato a nascondere la grande emozione che sentiva per essere protagonista di un momento storico. E in entrambi i collegamenti in diretta da Roma, dov'era ospite degli uffici del Ministero della Cultura, ha detto e ripetuto quali importanti ricadute avrà per l'intera città il riconoscimento Unesco. Sergio Giordani, infatti, pur essendosi sempre dichiarato ottimista sul verdetto, ieri alle 15.30 ha...