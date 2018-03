LA SCOMPARSA PADOVA Lutto nel mondo della medicina padovana. All'età di

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SCOMPARSAPADOVA Lutto nel mondo della medicina padovana. All'età di 79 anni è venuto a mancare il professore Andrea Nava, uno dei massimi aritmologi clinici italiani, per tanti a capo del Centro clinico-genetico di Cardiopatie Aritmiche del Dipartimento di Cardiologia dell'Azienda Ospedaliera di Padova. I suoi studi hanno permesso la scoperta della Cardiomiopatia Aritmogena del Ventricolo Destro (ARVD), meglio conosciuta come morte improvvisa dei giovani. Una malattia di origine genetica, per la quale Nava, diciotto anni fa, assieme ai...