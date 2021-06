Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA RIUNIONEPADOVA Dai locali delle piazze al Pride Village: il prefetto richiama tutti alla responsabilità. Il Comune, intanto, annuncia che ci saranno controlli inflessibili sul rispetto degli orari di chiusura dei locali e su quello della musica a mezzanotte. Si è tenuto ieri mattina in Prefettura il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica per fare il punto sui problemi legati alla movida in città. All'incontro...