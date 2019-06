CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA RASSEGNAPADOVA Ne è passato di tempo, da quando i primi imbrattavano i vagoni dei treni. E a dire la verità in molti li considerano ancora dei vandali. Perchè non li conoscono. Gli artisti di strada che usano i muri come una tela, sono ormai arrivati a livelli di intensità creativa e tecnica da far supporre che sia nata l'arte del terzo millennio. In questi giorni se avete visto qualcosa di diverso, se i vostri occhi si sono fermati per un attimo pensando: bello questo, siete stati risucchiati nell'impatto emotivo di una delle loro...