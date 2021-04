Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA PREVENZIONEMASERÁ Due domeniche in tour per la Croce Rossa Italiana. Il 18 e 25 aprile, infatti, una cinquantina di volontari del comitato di Maserà della Cri sarà messa in campo per fare tappa nei comuni di Albignasego, Casalserugo, Maserà ed effettuare, alla popolazione anche non residente che lo richiederà, uno screening covid-19 attraverso il tampone antigenico rapido.«Attraverso una prenotazione al sito...