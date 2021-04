Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA NOMINAPADOVA Sono undici i Cavalieri dell'Euganea, uomini e donne della sanità padovana che, per il loro fondamentale contributo nella gestione e nel contrasto della pandemia di Covid-19, si sono meritati una delle più alte onorificenze riconosciute in Italia per i servigi resi nell'interesse della nazione. Insieme a loro molti altri personaggi di spicco della società padovana, scienziati, dirigenti medici e uomini e donne impegnati nel...