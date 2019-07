CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA MALATTIAUna studentessa universitaria colpita da tubercolosi, otto aule accademiche dove ha studiato nel periodo invernale, e dall'Università è scattato ieri l'altolà con un'email inviata a tappeto a tutti i colleghi di corso, invitandoli a un controllo pneumologico preventivo. Anche se la ragazza non risulta più in città da almeno due mesi, essendosi già concluso il suo periodo di studi a Padova, la notizia ha fatto velocemente il giro dell'Ateneo: la giovane, classe 1997, iscritta al corso di laurea in Scienze della formazione...