SAN GIORGIO DELLE PERTICHE Si è trovata davanti casa i carabinieri che le hanno riportato la terrificante notizia. Cercando di razionalizzare ha balbettato loro tra le lacrime: «Non capisco, non ho alcun attrito con l'ex marito, nonostante in passato ci fossero stati dei momenti difficili». Poi Roberta Calzarotto, la mamma di Francesca e Pietro, i due fratellini di 15 e 13 anni uccisi dal padre ieri a Trebaseleghe, ha ceduto ed è svenuta. Una casa, in via Sant'Ambrogio, nell'omonima frazione, che Roberta conosceva bene. Era la casa dove viveva quando si era sposata e che aveva lasciato qualche anno fa dopo essersi separata dal marito. Mai avrebbe pensato che quell'abitazione che, all'inizio, aveva rappresentato un simbolo di amore e un progetto di vita familiare si sarebbe trasformata nella casa degli orrori. Ieri la terribile notizia.

La notizia che il suo ex marito ha ucciso i figli e si è tolto poi la vita lasciando senza spiegazione un gesto che, forse, non potrà mai avere un perché. Roberta, 47 anni, residente a San Giorgio delle Pertiche, nella frazione di Arsego, è stata informata ieri del tragico fatto. Una notizia troppo forte per una mamma, un dolore insopportabile che ha richiesto l'intervento del Suem di Camposampiero. Vicino a lei i suoi genitori, i nonni materni di Francesca e Pietro, che, come tutti in paese, ancora non riescono a capacitarsi di quanto sia accaduto. «Sono basito e rattristato di fronte a questa notizia che ho appreso nelle prime ore di ieri pomeriggio, una tranquilla domenica prenatalizia afferma il sindaco di San Giorgio delle Pertiche Daniele Cannella . Se ne vanno due giovani figli di questo territorio. Esprimo tutta la mia vicinanza alla famiglia. A nome mio e della comunità, nel rispetto dei famigliari, ci stringiamo a loro in questo doloroso momento di fronte ad una tragedia che ci lascia sgomenti e alla quale è impossibile dare un perché». Roberta abita nella frazione di Arsego. Dopo la separazione dal marito, era ritornata nel suo comune natale dove risiedono i suoi famigliari. La mamma, il papà e due fratelli. Un ritorno a casa che l'aveva aiutata a superare un momento doloroso, una separazione difficile come Roberta aveva confidato ad alcune amiche. Ad Arsego si era rifatta una nuova vita, con un nuovo compagno e i due figli, Francesca, 15 anni, che frequentava il Newton-Pertini a Camposampiero e Pietro, il fratellino più piccolo di 13 anni, che ancora andava alla scuola secondaria di primo grado. La famiglia Calzarotto è molto conosciuta in paese. Roberta è dipendente dell'Ulss. Ha lavorato prima nel reparto di ortopedia, poi in quello di ostetricia dell'ospedale di Camposampiero e ora è impiegata al Siad, servizio infermieristico di assistenza domiciliare. I Calzarotto sono una famiglia attiva in comunità, in parrocchia e anche nell'associazionismo.

Il papà di Roberta è uno dei membri storici del gruppo ciclisti di San Giorgio delle Pertiche. Tantissime le manifestazioni di affetto e vicinanza alla famiglia. Ad informare la comunità il sindaco Daniele Cannella con un post che ben racchiude il dolore di questa immane tragedia. «Il cielo ha aperto le sue porte alle anime di due adolescenti concittadini ha dichiarato il primo cittadino Due giovani vite che sono state ingiustamente spezzate troppo presto per mano di chi, invece, avrebbe dovuto proteggerle».

