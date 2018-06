CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ITERPADOVA Geo spa ci riprova. Dopo la non entusiasmante esperienza avuta con Gl Events (ieri la società francese ha fatto sapere di non voler intervenire sulla questione) Geo torna a scommettere sul futuro della fiera.Il presidente Andrea Olivi è conscio del fatto che praticamente in tutta Italia le fiere non navigano nell'oro e che, molto spesso, il pareggio di bilancio rimane una chimera. Nonostante questo non nasconde un certo ottimismo.«A me piace parlare con i numeri - ha spiegato l'avvocato veronese - In un anno abbiamo portato il...