L'INTERVENTOIl Bacchiglione rimane sorvegliato speciale e ora a far paura è la neve in montagna che ha iniziato a sciogliersi. Dopo la piena di sabato scorso che ha attraversato la città senza particolari conseguenze, anche ieri Protezione civile e settore Manutenzioni del Comune hanno mantenuto alta la guardia per tutta la giornata. Attorno alle 13, infatti, un'altra piena del Bacchiglione, di poco inferiore ai due metri, ha fatto nuovamente capolino nel territorio comunale. Nonostante, soprattutto alla Paltana, l'acqua abbia lambito le...