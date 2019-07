L'INAUGURAZIONE PADOVA «Azienda Zero è un neonato che nasce con questa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INAUGURAZIONEPADOVA «Azienda Zero è un neonato che nasce con questa filosofia: perchè fare appalti per ogni ospedale? Facciamone uno unico realizzando economie di scala: a regime si stima che risparmieremo 50-60 milioni di euro l'anno. Dunque a Padova esiste il modello della nuova sanità veneta che ci stanno copiando già altre regioni. È una sfida».Così il presidente del Veneto Luca Zaia ieri alla inaugurazione in Casa Rossa, della sede operativa del cervellone regionale. Una macchina capace di gestire 54mila addetti, fare gare e...