L'EX SOVRINTENDENTE PADOVA «La Pediatria non c'entra nulla con la mia partenza.

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'EX SOVRINTENDENTEPADOVA «La Pediatria non c'entra nulla con la mia partenza. Stavamo ragionando tutti i giorni con i tecnici della Regione per migliorare il progetto ed eravamo quasi alla fine. Un percorso condiviso con tutti, Zaia e Giordani compresi che erano d'accordo su un aspetto fondamentale. La pediatria sarà la prima pietra del nuovo ospedale, dunque bisogna metterla giù bene. Non solo: sui plateatici avevamo raggiunto un ottimo compromesso fra economia e cultura concedendo anche la proroga oraria per gli ombrelloni. Certo...