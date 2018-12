L'ESPERTA PADOVA «Il Liberty è uno stile colto e raffinato, Nasce nel

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ESPERTAPADOVA «Il Liberty è uno stile colto e raffinato, Nasce nel nord Europa con Victor Horta ed HenryVan de Velde massimi esponenti di un movimento che tra la fine dell'800 e i primi del 900, investe le arti figurative dall'architettura all'industrial design. In Italia l'Art Nouveau prende i nomi di stile floreale per le forme organiche e vegetali ispirate alla natura e quello di Liberty dal negozio londinese di Arthur Lasenby Liberty».L'architetto e urbanista Luisa Calimani da tempo combatte per mantenere le testimonianze urbanistiche...