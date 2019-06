CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ANALISIPADOVA Bilancio positivo per il mercato residenziale di Padova nel 2018, che segna un aumento del 12,5% delle compravendite, arrivando a 10.406 transazioni in tutta la provincia. Lo dice l'ultimo report dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle Entrate relativo al Veneto. A fare il punto della situazione è Barbara Mamprin, presidente provinciale della Federazione italiana degli agenti immobiliari professionali (Fiaip). «Un dato positivo e trainante, che fa ben sperare anche per il futuro ammette Mamprin Sulla...