L'ALLARMEPADOVA Paura ieri mattina all'Arcella per la caduta di un gigantesco pioppo. Uno schianto sordo e il terreno che ha tremato per un istante, poi la visione dell'albero, alto venti metri, che da anni abbelliva il giardino dell'asilo nido il Trenino, adiacente il parco Milcovich, adagiato sulla carreggiata ed in parte sulla rotonda posta tra le vie Selvatico, Stradivari e Avanzo.Nella caduta il pioppo ha travolto la recinzione della scuola ed ha sfiorato una vettura parcheggiata, ma, fortunatamente, in quel momento, era l'alba, nessuna...