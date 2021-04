Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IN PRIMA LINEAPADOVA Una decina di medici, in attività ed in pensione, impegnati nell'associazione cittadina Medici in strada, partono questa mattina dall'aeroporto di Venezia, atterrando in Sicilia, a Palermo. Per una settimana saranno impegnati nella somministrazione dei vaccini nel territorio della provincia di Agrigento, cominciando dalla cittadina di Cammarata. Hanno risposto all'appello della Regione Sicilia che ha bloccate nei propri...