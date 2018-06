In Consiglio la ratifica della Fiera pubblica

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IN AULAIl nuovo assetto della Fiera dopo l'uscita dei francesi della Gl Events, stabilito dall'accordo quadro salva-fiera siglato da Comune e Camera di Commercio nei giorni scorsi ed il conferimento a Fiera Immobiliare spa. della porzione del complesso fieristico di proprietà dello stesso Comune, saranno il momento clou del consiglio comunale convocato per oggi alle 18 a Palazzo Moroni. Si tratta di un passaggio obbligato per l'amministrazione Giordani, quello di sottoporre al vaglio dei consiglieri l'accordo quadro che ha riportato la Fiera...