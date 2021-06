Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA GIORNATAPADOVA Una donna polacca, occhi commossi e mani giunte sul petto, fissa la statua e prega in silenzio. Sette ragazzi piemontesi, maglietta da volontari francescani e zainetto in spalla, iniziano a battere le mani e tutta la folla si accoda: un minuto di applauso liberatorio per cancellare due anni di attesa. Padre Oliviero Svanera, rettore della basilica, tiene alta la reliquia e poi si raccomanda: «Ma non fate assembramenti, non...