Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL BILANCIOPADOVA Anche nel mezzo di una pandemia, Nelle sale operatorie dell'Azienda ospedaliera si è continuato a salvare vite. Come quella di un 46enne colpito da metastasi inoperabili, sottoposto al delicato trapianto di un frammento di fegato del fratello. L'operazione è durata 15 ore e ha impegnato oltre cento sanitari in due sale distinte. I tessuti trapiantati si sono rigenerati in quindici giorni e così i chirurghi hanno potuto...