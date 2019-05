CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOPADOVA Giovani e annoiati. In una fredda notte di gennaio, un gruppetto di ragazzini, invece di sfogare la febbre del sabato sera a ballare o a divertirsi a qualche festa o in un locale, ha pensato bene di devastare fioriere e addobbi natalizi in piazza dei Signori. E pure di fare pipì sul portone di un palazzo storico. Dopo quattro mesi, arriva la stangata: in sette - cinque diciassettenni, un sedicenne e un diciannovenne - sono stati denunciati per atti vandalici. E ai loro genitori toccherà anche mettere mano al portafogli: i...