I PROGETTI PADOVA L'avanzamento dei lavori per il nuovo centro congressi, la

I PROGETTIPADOVA L'avanzamento dei lavori per il nuovo centro congressi, la volontà di affidarsi ad una società di consulenza per valorizzare al meglio l'offerta, la possibilità di aumentare ulteriormente il plateatico. La cerimonia di ieri per la firma del protocollo sull'hub dell'innovazione è stata l'occasione per fare il punto della situazione su molti altri temi legati alla Fiera di Padova e al suo prospettato rilancio. Il primo a prendere la parola è stato Antonio Santocono, presidente di Fiera di Padova Immobiliare Spa e il...